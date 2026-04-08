Lewicowy dziennikarz o widzach Kanału Zero: Prawicowe cwele

"Z prawicowymi cwelami tworzącymi i konsumującymi Kanał Zero samą kulturą osobistą i oczytaniem się nie wygra, ale wystarczy wypłacić bułę na łeb i skwierczą jak wegański bekon" – napisał publicysta "Krytyki Politycznej".

Dziennikarz w ten sposób odpowiedział na wpis wiceminister nauki Karoliny Zioło-Pużuk. Nie wiadomo jednak, czego dotyczył oryginalny wpis polityk, gdyż ta zdecydowała się usunąć swój komentarz z sieci.

twitter

Stanowski pokazał najnowsze wyniki Kanału Zero. Robią wrażenie

Sam Kanał Zero pomimo intensywnych ataków ze strony środowisk lewicowo-liberalnych cały czas zyskuje nowych widzów. Krzysztof Stanowski pochwalił się w mediach społecznościowych najnowszymi statystykami dotyczącymi oglądalności Kanału Zero.

W marcu 2026 r. materiały Kanału Zero wyświetlono łącznie 114,8 mln razy. Rok temu było to 52,7 mln wyświetleń. Oznacza to więc wzrost aż o 118 proc.

Stanowski podał również wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Kanał Zero osiągnął 290 mln wyświetleń. W tym samym okresie 2025 r. było to 133 mln wyświetleń. To również wzrost o 118 proc. rok do roku.

Wyniki Kanału Zero. Ruszył portal, co z telewizją?

Kanał Zero działa od lutego 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność. 16 grudnia ub.r. w Rzeszowie odbył się kongres Kanału Zero, na którym twórca przedsięwzięcia podsumował 2025 r., m.in. pod względem wyników i zarobków. Rekordowym miesiącem Kanału Zero w zeszłym roku był maj, czyli ostatni miesiąc kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Wyświetlenia kanału sięgnęły wówczas ponad 175 mln. – Myślę, że jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, wynik w historii polskiego YouTube'a – zaznaczył Stanowski. – Te wzrosty, które rozpoczęły się w kwietniu, w dużej mierze się potem utrzymały – dodał.

9 lutego 2026 r., z kilkudniowym poślizgiem, ruszył portal Kanału Zero. Redaktorem naczelny Zero.pl został Patryk Słowik, wcześniej związany z Wirtualną Polską. Jego zastępcą jest Anna Wittenberg (wcześniej wnp.pl), a w zespole redakcyjnym znaleźli się m.in.: Paweł Figurski (Wirtualna Polska), Aleksandra Cieślik, Bartosz Michalski i Kasjan Owsianko ("Wprost"), Jakub Styczyński (RynekZdrowia.pl), Urszula Mirowska-Łoskot i Marek Mikołajczyk ("Dziennik Gazeta Prawna") oraz Piotr Białczyk (Interia.pl).

Obok portalu, miała też zacząć nadawać telewizja Kanał Zero TV. Tak się jednak nie stało. Jak wyjaśnił Krzysztof Stanowski, w ostatniej chwili biuro reklamowe TVN odmówiło współpracy z Canal+ w zakresie nowej stacji, co znacznie opóźniło start całego projektu. Wirtualne Media nieoficjalnie poinformowały, że Kanał Zero podjął rozmowy z Polsat Media, który poza kanałami Grupy Polsat obsługuje brokersko m.in. TV Republika i wPolsce24.

Czytaj też:

