Leśkiewicz: Rozwody typu Las Vegas nie sprzyjałyby demografii

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że postanowił zawetować ustawę wprowadzającą tzw. rozwody pozasądowe, która miała umożliwić rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego z pominięciem drogi sądowej.

Weto w tej sprawie jest szeroko komentowane. Część polityków koalicji rządzącej nie kryje swojego oburzenia, natomiast obóz opozycyjny wypowiada się o decyzji głowy państwa z aprobatą. W Polsat News Konrad Fijołek zapytał o weto rzecznika prasowego prezydenta Rafała Leśkiewicza.

Katastrofa demograficzna. Leśkiewicz: Rozwody typu Las Vegas to nie rozwiązanie

Współpracownik Karola Nawrockiego przypomniał o unormowaniach Konstytucji. – Artykuł 18. polskiej konstytucji mówi wyraźnie, że pod szczególną ochroną państwa jest instytucja małżeństwa. Jeżeli patrzymy na kryzys demograficzny, który mamy w Rzeczpospolitej, na dane GUS-u, które mówią o tym, że w perspektywie kilkudziesięciu lat może nas ubyć o kolejnych kilka albo kilkanaście milionów, bo w Polsce dzietność spada, to trudno jest zgodzić się z taką sytuacją, że rozwód typu Las Vegas będzie rozwiązaniem, które ma sprzyjać demografii – argumentował Leśkiewicz.

– Oczywistym jest, że są takie związki, w których nie dojdzie do porozumienia i małżonkowie zechcą się rozwieść. Ale to była powinna być procedura sądowa. Niech rządzący zaproponują takie rozwiązania, żeby Polacy nie czekali w kolejkach do sądu, bo sądy są sparaliżowane – tłumaczył rzecznik prezydenta.

Premier niezadowolony z weta prezydenta ws. rozwodów w USC

Szef rządy zapytany w Sejmie przez dziennikarzy o decyzję prezydenta ocenił, że oba weta są "skandaliczne". W ocenie Donalda Tuska ustawa o rozwodach pozasądowych miała być "ułatwieniem dla wielu ludzi, którzy pogodzili się z rozwodem, chcą to zrobić w sposób pokojowy, prosty".

– Prezydent to zawetował, kompletnie nie rozumiem dlaczego – oświadczył, dodając, że weta oznaczają "bałagan i dezorganizację państwa". – Prezydent, tak konsekwentnie wszystko wetując, naprawdę zagraża bezpieczeństwu i stabilności państwa. Tak się nie powinno postępować – powiedział premier.

