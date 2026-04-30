Szef MSZ Niemiec dyplomatycznie ustosunkował się do zapowiedzi Trumpa

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech może niebawem zostać zmniejszona. "Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Wadephul: Traktujemy to ze spokojem

Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul w trakcie wizyty w Maroku powiedział, że rząd federalny zachowuje spokój w obliczu ewentualnego zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na terenie Niemiec. Polityk oświadczył, że Berlin jest gotowy na różne scenariusze, które mogą wyniknąć z decyzji Waszyngtonu.

Wadephul powiedział, że potencjalne zmiany powinny, "tak jak przystoi sojusznikom i partnerom, zostać omówione z nami i z innymi". Dodał, że ostatnie komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa odczytuje jako "zapowiedź przeglądu" i nie widzi w nich niczego nowego.

Niemiecki polityk oznajmił, że w jego opinii funkcjonowanie strategicznych baz, w tym istotnej bazy lotniczej Ramstein w Nadrenii-Palatynacie, nie jest zagrożone.

USA liczą na Niemcy

Waszyngton i Berlin zachowują jednak dobre relacje. Wygląda też na to, że USA stawiają na Niemcy jako na swojego głównego partnera w Europie. Elbridge Colby, podsekretarz stanu w Departamencie wojny USA pozytywnie skomentował niedawno założenia nowej strategii wojskowej Niemiec.

Amerykański strateg uważa, że: "Niemiecka strategia wojskowa reprezentuje jasną, wiarygodną drogę naprzód ku NATO 3.0: NATO, w którym Europa i Kanada podejmą swoje obowiązki w ramach Sojuszu i przekształcą go z papierowego tygrysa w silny środek odstraszający i obronny".

"Prezydent Trump przekazał jasny i spójny komunikat, który Europa i Kanada muszą usłyszeć. My w Departamencie wojny jesteśmy gotowi do zaangażowania i pomocy tym, którzy posłuchają jego przesłania i podejmą realne działania z szybkością istotności" – przekazał.

