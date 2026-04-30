Ziemkiewicz: Bezczelność Sikorskiego porównywalna wyłącznie ze słynnym występem Urbana

W najnowszym nagraniu na swoim kanale YouTube publicysta "Do Rzeczy" odniósł się między innymi do obowiązywania w Polsce socjalistycznego systemu KSeF, a także do wywiadu Donalda Tuska w "Financial Times", w którym premier podważał art. 5 Traktatu o NATO i wiarygodność sojuszniczą USA. Ziemkiewicz powiedział, że słowa Tuska były skandaliczne, a premier dobrze wie co robi, wykonując politykę nastawioną na realizację interesów Niemiec.

Ziemkiewicz: Bezczelność Sikorskiego porównywalna jedynie z Urbanem

W materiale mowa była również o zdumiewająco szczerych słowach Radosława Sikorskiego na spotkaniu z młodzieżą w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Starogardzie Gdańskim, gdzie jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej oznajmił, że "błogosławiona jest młodzież, albowiem ona odziedziczy dług narodowy".

Ziemkiewicz powiedział, że tekst Sikorskiego był wyjątkowo bezczelny, porównywalny jedynie ze słynnymi słowami Jerzego Urbana, kiedy był rzecznikiem prasowym rządu PRL.

– Ten dług przyrasta w tempie miliarda złotych dziennie. Nie jest kierowany na inwestycje, tylko jest rozpierdzielany na wydatki socjalne, które Platforma bardzo krytykowała kiedy szła do władzy, ale ich nie tknęła kiedy do władzy doszła – zwrócił uwagę. – PO nie tknęła tych spraw, które naprawdę należało po PiS-e naprawić, np. KSeF-u, gdzie nie trzeba było robić nic, wystarczyło tego nie wprowadzać – podał przykład. Jak dodał, ludzie prawdopodobnie przyzwyczają się nawet do tego, ale KSeF to "cyrk, który zmienił Polskę w państwo socjalistyczne", a w dodatku obywatele muszą pod przymusem przekazywać tak ważne dane "państwu z dykty".

– Bezczelność Radzia Sikorskiego jest porównywalna tylko i wyłącznie z pamiętnym dla mojego pokolenia występem Jerzego Urbana, który pytany na konferencji prasowej przez zachodnich dziennikarzy, czy socjalistyczny rząd naprawdę zupełnie nie przejmuje się skutkami sankcji, które sam wywołał łamiąc prawa człowieka [...] piekłowszczyk Jerzy Urban wypalił, że rząd się zawsze wyżywi.

– Radzio nie będzie spłacał tego długu. I dzieci Radzia i panie Anne nie będą spłacali tego długu. Bo są Amerykanami. Dlatego przyszłość tego kraju Radzia i jego żonę guzik obchodzi – powiedział publicysta. – Może się śmiać w żywe oczy frajerom, którzy odziedziczą ten dług narodowy – dodał.

