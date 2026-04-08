Stasio Żaryn czuwa!

Wejście na krajowy rynek stacji Newsmax Polska – stanowiące element szerszej ekspansji struktury Newsmax Balkans – należy rozpatrywać w kategoriach realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa.

Funkcjonowanie tego podmiotu stwarza ryzyko zwiększonej ekspozycji polskiej przestrzeni publicznej na oddziaływanie prorosyjskich narracji, co niosłoby za sobą wysoce destrukcyjne konsekwencje.

Zaistniała sytuacja stanowi kolejny sygnał wskazujący na pilną potrzebę systemowego wzmocnienia ochrony polskiej infosfery. Zasadnym jest, aby Rada Ministrów – obecna albo przyszła – podjęła prace analityczne zakończone implementacją odpowiednich regulacji prawnych, które ujednolicą zasady i ewentualnie ograniczą niepożądany wpływ zagranicznego kapitału w sektorze polskich mediów oraz elektronicznych środków masowego przekazu".