Korwin-Mikke: Potrzebny jest zamach stanu. Wojsko musi przejąć władzę

Chyba osiągnęliśmy już punkt krytyczny. Mówię od dziesięciu lat, że Polska już nie jest jednym państwem. W Polsce są dwa państwa, które się wzajemnie nie uznają.

Sytuacja ta przypomina na przykład państwo podziemne z czasów powstania styczniowego, kiedy jedni, czyli carat, domagali się płacenia podatków caratowi, a państwo podziemne domagało się płacenia podatków na rzecz państwa podziemnego. Oczywiście oba te państwa się nie uznawały i walczyły ze sobą, ale oba funkcjonowały tutaj, na terenie Polski. I w tej chwili jest, moim zdaniem, podobna sytuacja.