Korwin-Mikke: Potrzebny jest zamach stanu. Wojsko musi przejąć władzę

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zamach stanu. Wojsko musi wypełnić swój obowiązek, musi przejąć władzę w Polsce, wsadzić do więzienia pana Tuska, Kaczyńskiego, Kosiniaka-Kamysza, Czarzastego. Internować czołówki tych czterech partii, czyli tak zwaną bandę czworga i rządzić, oglądając się na rozum, a nie na większość parlamentarną – przekonuje Janusz Korwin-Mikke.
Chyba osiągnęliśmy już punkt krytyczny. Mówię od dziesięciu lat, że Polska już nie jest jednym państwem. W Polsce są dwa państwa, które się wzajemnie nie uznają.
Sytuacja ta przypomina na przykład państwo podziemne z czasów powstania styczniowego, kiedy jedni, czyli carat, domagali się płacenia podatków caratowi, a państwo podziemne domagało się płacenia podatków na rzecz państwa podziemnego. Oczywiście oba te państwa się nie uznawały i walczyły ze sobą, ale oba funkcjonowały tutaj, na terenie Polski. I w tej chwili jest, moim zdaniem, podobna sytuacja.
Źródło: DoRzeczy.pl