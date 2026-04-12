"Konflikt niskiej intensywności". Co dalej z Bliskim Wschodem?

Jak przekazał rzecznik irańskiego MSZ negocjacje "nie doprowadziły do porozumienia". Esmail Bahaei nie wskazał jednak, jakie sporne kwestie doprowadziły do fiaska porozumienia. Dodał, że delegacje obu krajów rozmawiały m.in. o sytuacji w Cieśnienie Ormuz. Bahaei nie chciał również odpowiedzieć, czy dyskutowano na temat irańskiego programu nuklearnego. Rzecznik stwierdził, że w niektórych kwestiach negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Iranu "osiągnęli w praktyce wzajemne porozumienie”.

Przypomnijmy, że wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył w niedzielę, że jego delegacja opuszcza Pakistan nie osiągnąwszy porozumienia z Iranem. Negocjacje trwały 21 godzin. Vance zauważył, że Iran postanowił nie zaakceptować amerykańskich warunków, w tym odmowy rozwijania broni jądrowej.

Co wydarzy się dalej?

"Fakt" zapytał dr. hab. Łukasza Fyderka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego o możliwe scenariusze wydarzeń. – Sądzę, że w najbliższych dniach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest konflikt niskiej intensywności. Nie spodziewam się powrotu do pełnoskalowej walki, ponieważ w mojej ocenie obie strony są materialnie dość wyczerpane trwającymi 40 dni działaniami wojennymi – ocenił.

Ekspert podkreślił, że "każda ze stron będzie chciała podkreślać to, że nie zrezygnowała z działań kinetycznych – ograniczone uderzenia na statki, kontruderzenia na terenie Iranu". – To będzie szczególnie ważne w odniesieniu do cieśniny Ormuz. Iran nie będzie mógł dopuścić do przywrócenia pełnego ruchu statków, bo to pozbawiłoby go jednej z głównych kart negocjacyjnych – wskazał.

– To jest w mojej ocenie scenariusz bazowy, który ma największą szansę ziszczenia się w kolejnych dniach. A później, w wyniku narastającej presji – kolejna runda rokowań – podsumował dr Fyderek.

