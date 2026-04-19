Brunatne ziarno z Rosji

Jego skrajnie nacjonalistyczne poglądy nie były żadną tajemnicą. Ostatnio jednak wyraził je tak obszernie i z tak rozbrajającą szczerością, że wywołał prawdziwą burzę. Na początku kwietnia 2026 r. dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK) Denis Kapustin, znany też pod pseudonimami Denis Nikitin i White Rex, udzielił prawie pięciogodzinnego wywiadu na antenie youtube’owego kanału wDud’. Gospodarzem był bodaj najpopularniejszy rosyjski opozycyjny vloger – Jurij Dud’. Było to fascynujące starcie dwóch światopoglądów. Liberalny dziennikarz ugościł skrajnego nacjonalistę. Obaj są zadeklarowanymi przeciwnikami Władimira Putina, obaj popierają Ukrainę jako ofiarę agresji Rosji. Poza tym jednak dzieli ich właściwie wszystko. Stąd też nic dziwnego, że w ostatnich dniach ta rozmowa stała się jednym z najczęściej i najchętniej komentowanych tematów w rosyjskojęzycznych mediach – zarówno tradycyjnych, jak i społecznościowych. Między 2 a 13 kwietnia wywiad zebrał prawie 6 mln odsłon.

Gwoli krótkiego wyjaśnienia: Denis Kapustin wywodzi się z rosyjskich środowisk pseudokibicowskich i skrajnie nacjonalistycznych. W 2022 r. założył Rosyjski Korpus Ochotniczy walczący po stronie Ukrainy. Głośno było o nim pod koniec ubiegłego roku.