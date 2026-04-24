Korwin-Mikke: Rosja to nie Związek Sowiecki :)

Ja to podzielam. Niestety ta jego nienawiść do Związku Sowieckiego się przeniosła na również Federację Rosyjską i tutaj w pewnym sensie się zwracam do pana prof. Cenckiewicza, żeby łaskawie przyjął do wiadomości, że to są dwa zupełnie różne organizmy.

Bardzo wielu Polaków mówi, że nie widzi różnicy między Rosją carską, między Związkiem Sowieckim a obecną Rosją. Otóż, przepraszam bardzo. To jakby powiedzieć, że nie widzi się różnicy między PRL-em a III Rzeczpospolitą, co byłoby o wiele bardziej uprawnione. Otóż, proszę Państwa, istniało kiedyś Imperium Rosyjskie, którego część stanowiła w pewnym momencie nawet większość ziem polskich po nieopatrznym powstaniu listopadowym i styczniowym i to Imperium Rosyjskie było rosyjskim w tym sensie, że rządzili nim Rosjanie i nie było co do tego żadnych wątpliwości.