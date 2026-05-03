Pod Gwiazdami

Z życia artystycznych elit Rzeczypospolitej. Reżyserka Joanna Krauze de Lendorff, wcześniej znana jako Joanna Kos-Krauze, w trakcie przygotowań do filmu „Ptaki śpiewają w Kigali” miała – jak opowiada ocalały z ludobójstwa w Rwandzie Gilbert Seziraha – zachować się wobec niego następująco: „Leżałem na podłodze i płakałem, a ona krzyczała na mnie, kopała, szturchała nogą. Mówiła, że mam wypier….., że jestem złym człowiekiem, pijakiem. I że nigdy nie znajdę pracy”.

Tak wynika z tekstu Magdaleny Rigamonti w Onecie, przypominającym o innych, najdelikatniej mówiąc, nieetycznych zachowaniach współtwórczyni takich obrazów jak „Plac Zbawiciela” czy „Papusza”. A „Ptaki śpiewają w Kigali”, dostępny w TVP VOD, poświęcony jest nie czemu innemu, a ludobójstwu w Rwandzie i konsekwencjach tej tragedii dla tych, którzy przeżyli i na zawsze już naznaczeni zostali traumą.