Dzień Wyzwolenia...

W kampanii włoskiej u boku wojsk brytyjskich walczyła Brygada Żydowska [jej hymn śpiewany jest na melodię „My, Pierwsza Brygada” – przyp. P.K.]. Od 2004 r. jej żołnierze, a potem ich dzieci i wnukowie, a także włoscy Żydzi biorą, a raczej starają się brać udział w tych obchodach. Co roku są brutalnie i wulgarnie kontestowani, a nierzadko bici, przez zideologizowanych anarchistów, komunistów jaskiniowych i współczesnych, kolektywy uczniowskie i studenckie, zawodowych zadymiarzy i pospolitych idiotów. To panoptikum od lat obwinia manifestujących w Dniu Wyzwolenia Żydów za politykę Izraela.