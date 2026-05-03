PIECZEŃ RZYMSKA II 25 kwietnia Włosi świętują Dzień Wyzwolenia. Tego dnia w 1945 r. Włoski Komitet Wyzwolenia Narodowego wezwał do powstania przeciwko Niemcom i reżimowi Mussoliniego. 25 kwietnia na terenie całego kraju odbywają się pochody i wiece z udziałem najwyższych władz. Organizuje je Narodowe Stowarzyszenie Partyzantów (ANPI).
W kampanii włoskiej u boku wojsk brytyjskich walczyła Brygada Żydowska [jej hymn śpiewany jest na melodię „My, Pierwsza Brygada” – przyp. P.K.]. Od 2004 r. jej żołnierze, a potem ich dzieci i wnukowie, a także włoscy Żydzi biorą, a raczej starają się brać udział w tych obchodach. Co roku są brutalnie i wulgarnie kontestowani, a nierzadko bici, przez zideologizowanych anarchistów, komunistów jaskiniowych i współczesnych, kolektywy uczniowskie i studenckie, zawodowych zadymiarzy i pospolitych idiotów. To panoptikum od lat obwinia manifestujących w Dniu Wyzwolenia Żydów za politykę Izraela.
