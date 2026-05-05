"Banda". Zajączkowska-Hernik wskazała trzy ugrupowania

Jak zaznaczyła w mediach społecznościowych deputowana do Parlamentu Europejskiego, "tego nie da się usprawiedliwić w żaden sposób". "Ta banda z KO, Lewicy i PSL naprawdę chce całkowicie pozbawić nas suwerenności i oddać naszą Ojczyznę w ręce Brukseli" – napisała Zajączkowska-Hernik.

Zajączkowska-Hernik: Tego chce koalicja Tuska

Polityk podkreśliła, że przedstawiciele wspomnianych ugrupowań głosowali "ZA poprawką dotyczącą likwidacji prawa weta m.in. dla Polski w obszarach o strategicznym znaczeniu, takich jak bezpieczeństwo, czy polityka zagraniczna". Jak wskazała, "przepisy zostały sprytnie przemycone jako poprawka do projektu w sprawie budżetu UE".

"Głosowali PRZECIWKO poprawce, że państwa członkowskie sprawują władzę nad traktatami oraz, że UE może działać wyłącznie zgodnie z zasadą przyznania kompetencji" – napisała Zajączkowska-Hernik.

Jej zdaniem, "to znaczy, że koalicja Tuska chce, by UE mogła do woli wykraczać poza traktaty unijne i to, na co państwa się umówiły przy tworzeniu Unii".

Europosłanka Konfederacji: Tusk chce sądownictwa pod dyktando eurokratów

Europosłanka wskazała, że politycy KO, PSL i Lewicy "głosowali PRZECIWKO poprawce, że UE nie może ingerować obszary, takie jak ochrona zdrowia, edukacja i sądy, pod pretekstem troski o tak zwane 'prawa podstawowe'". "To znaczy, że koalicja Tuska chce, by eurokraci dyktowali nam jak ma wyglądać nasze sądownictwo, nauczanie dzieci i opieka zdrowotna!" – podsumowała Zajączkowska-Hernik.

"Koalicjo Tuska, z jednej strony podważacie zaufanie do sojuszu obronnego NATO, a z drugiej dążycie do tego, by zrobić z Polski nic nieznaczący land w UE, który ma być podporządkowany niemieckiemu dyktatowi – co ludzie z wami jest nie tak⁉" – czytamy we wpisie deputowanej do Parlamentu Europejskiego.

