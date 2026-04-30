"WON". Zajączkowska-Hernik bez ogródek

Sejm odrzucił w czwartek wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Za odwołaniem szefowej MKiŚ głosowało 213 posłów, 238 było przeciw, a ośmiu nie wzięło udziału w głosowaniu. Oprócz parlamentarzystów PiS-u i Konfederacji za przyjęciem wniosku głosował m.in. Bartosz Romowicz z Polski 2050.

Podobnie zakończyło się głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec minister zdrowia. Przeciwko odwołaniu Jolanty Sobierańskiej-Grendy ze stanowiska było 238 posłów, za – 212, a dziewięciu nie wzięło udziału w głosowaniu.

Zajączkowska-Hernik: Patologiczna KO stoi murem za antypolską polityką

Do głosowań sejmowych odniosła się w czwartek europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Złe wieści z Sejmu! Koalicja Tuska głosowała przeciwko wotum nieufności dla minister Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy! Dwie tragiczne szefowe resortów klimatu oraz zdrowia zostają na stanowiskach" – napisała na portalu X deputowana do Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznaczyła, "pierwsza broni klimatycznych wariactw, popiera ETS-y, które podnoszą nam rachunki, odpowiada za lobbingowe przepisy wciskające Polakom niemieckie wiatraki przy domach, niszczy przemysł drzewny i prowadzi absurdalny system kaucyjny za miliardy, który robi z Polaków śmieciarzy". Zdaniem Zajączkowskiej-Hernik, druga minister "działa na szkodę zdrowia i życia Polaków, wprowadza limity na badania diagnostyczne, kolejki się wydłużają, ludziom odwoływane są zabiegi ratujące życie, w placówkach brakuje pieniędzy na podstawowe rzeczy, zamknięto już 43 porodówki".

"To, że patologiczna Koalicja Obywatelska stoi murem za antypolską polityką to nie dziwi, ale 'gratuluję' szczególnie PSL-owi, który stając po stronie Hennig-Kloski udowodnił, że jest wrogiem polskiej wsi. Ten wasz zielony kolor w sam raz pasuje do Zielonego Ładu, którego w ten sposób bronicie i plujecie na wszystkich polskich rolników. Doić spółki skarbu państwa i obsiadać kolejne stanowiska – to jedyne co sobą reprezentujecie" – napisała polityk.

Europosłanka Konfederacji: Patowładza Tuska jak mafia

Zajączkowska-Hernik skrytykowała również Lewicę, która "ponoć miała stać po stronie pacjentów i bronić ochrony zdrowia, a broni tylko swoich stołków i minister Sobierańskiej-Gredny, która doprowadza opiekę zdrowotną do ruiny". "Ograniczanie dostępu do lekarzy, ludzie umierający w kolejkach, zamykanie nawet najlepszych porodówek, kobiety rodzące na SOR-ach. Gdzie teraz są wasze pioruny, czarne protesty, obrona pokrzywdzonych pacjentów?!" – napisała deputowana do PE.

"O tchórzach z Polski2050 nawet nie ma co wspominać, bo tam jest już tylko myślenie o utrzymaniu się przy korycie do końca kadencji, nawet za cenę totalnego politycznego upokorzenia się" – dodała.

Nie było się bez ostrych słów. "Tak jak organizacje mafijne bronią swoich lojalnych sługusów, tak samo patowładza Tuska bez względu na wszystko chroni swoich szkodników. Dla nich liczą się tylko partykularne interesy, a nie dobro wspólne. W przyszłorocznych wyborach wam wszystkim trzeba powiedzieć WON, żebyście przestali szkodzić Polsce!" – zaznaczyła Zajączkowska-Hernik.

Czytaj też:

"Polityczny porywacz". Zajączkowska-Hernik uderza w BrukselęCzytaj też:

"Ich trzeba zmieść z planszy". Ostre słowa Zajączkowskiej-Hernik