"Polityczny porywacz". Zajączkowska-Hernik uderza w Brukselę

Stanowcze słowa padły z mównicy podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Zajączkowska-Hernik skrytykowała działania Brukseli wobec Warszawy. Polityk powtórzyła swoją wypowiedź również w mediach społecznościowych.

Zajączkowska-Hernik: Blokowaliście miliardy z KPO, by wymusić zmianę władzy

"Polska była politycznym poligonem waszego bezprawia. Blokowaliście miliardy z KPO, by wymusić zmianę władzy. To suwerenne państwa narodowe powinny zagłodzić was" – czytamy we wpisie Zajączkowskiej-Hernik, opublikowanym na portalu X.

twitter

Jak podkreśliła europosłanka Konfederacji, "Komisja Europejska nie jest strażnikiem traktatów, lecz politycznym porywaczem, który trzyma suwerenne narody na finansowym głodzie!". "Blokowanie pieniędzy z KPO dla Polski było politycznym okupem, by wymusić zmianę rządu. I oto stał się 'cud nad Brukselą'! Zaraz po wygranej waszego faworyta pieniądze nagle się odnalazły, choć prawo nie zmieniło się ani o przecinek. To nie praworządność – to ordynarny przelew za posłuszeństwo!" – zaznaczyła deputowana do Parlamentu Europejskiego.

"Budujecie imperium wspólnego długu, by szantażować"

"Używacie cenzury DSA przeciwko każdemu, kto przed wami nie klęka, budujecie imperium wspólnego długu, by szantażować i trzymać na smycz państwa członkowskie. Najpierw zabieracie narodom suwerenność, a potem każecie im prosić o ich własne pieniądze! To wam je trzeba odebrać!" – stwierdziła Zajączkowska-Hernik.

Europosłanka postawiła z mównicy sejmowej pytanie dotyczące dalszego sensu partycypowania w kosztach, związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

– Czas najwyższy zweryfikować, czy jest w ogóle sens dawać składki członkowskie do Unii Europejskiej. A może role powinny się odwrócić i to suwerenne państwa narodowe powinny zagłodzić Unię Europejską? – zapytała polityk Konfederacji.

