"Ich trzeba zmieść z planszy". Ostre słowa Zajączkowskiej-Hernik

Deputowana do Parlamentu Europejskiego zwraca uwagę, że Polska ma drugi największy deficyt w relacji do PKB w całej Unii Europejskiej, a "według ujawnionych dokumentów rządowych w tym roku przekroczymy unijny próg ostrożnościowy długu publicznego".

Jak podkreśla polityk, "z nimi nie wystarczy wygrać – ich trzeba zmieść z politycznej planszy, dla dobra ludzi i przyszłości tego państwa. Oficjalne dane Eurostat oraz dokumenty resortu finansów na lata 2026-2030, do których dotarli dziennikarze, pokazują jak głęboko w czterech literach się znaleźliśmy".

Zajączkowska-Hernik: Koalicja Obywatelska to będzie K.O. dla Polski

Ewa Zajączowska-Hernik zaznacza, że mamy "drugi największy deficyt fiskalny w relacji do PKB (7,3 proc.)", a gorzej jest tylko w Rumuni; "rekordowe tempo zadłużania a trzy deficyty budżetowe tego rządu wyniosą blisko 750 miliardów złotych". Z kolei "poziom długu do PKB ma w tym roku przekroczyć 65 proc. i przebić unijnych próg ostrożnościowy (jeszcze w 2023 nie przekraczał 50 proc.!)"; a "w tym roku w NFZ ma brakować 18 miliardów i to pomimo uruchomienia rezerw oraz cięć w dostępie do lekarzy".

"Tempo zadłużania rekordowe, deficyt rekordowy, ochrona zdrowia z giga deficytem, brakuje pieniędzy na badania i zabiegi ratujące życie. W tym czasie premier Tusk puszcza kolejne bzdurne tweety, polski Gdańsk nazywa niemieckim Danzig i cieszy się, że ktoś w Europie poklepuje go po plecach, bo to dla niego najważniejsze. Chodzący wstyd" – podkreśla deputowana do Parlamentu Europejskiego.

Zajączkowska Hernik twierdzi, że "Koalicja Obywatelska to będzie K.O. dla Polski jeśli ci ludzie pozostaną przy władzy". "Albo pełna mobilizacja w przyszłorocznych wyborach, albo ostatni gasi światło!" – puentuje eurposłanka Konfederacji.

