Joński zapytany o olbrzymi wzrost liczby gwałtów. Imigracja nie jest problemem?

Zaskakująca wypowiedź europosła padła w trakcie programu Radia Zet, gdy dziennikarka odczytała na wizji pytanie jednego z widzów.

– W ciągu dziesięciu lat liczba gwałtów w Unii Europejskiej wzrosła aż o 150 proc. Statystyki wyglądają jeszcze gorzej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wzrosty dotyczą wyłącznie krajów starej Unii. Czy pan poseł ma jakieś podejrzenia, jaki może być tego powód? I czy Unia planuje jakieś działania w związku z tym? – pytała Beata Lubecka.

Co ciekawe, polityk KO nawet nie wspomniał, że za ten wzrost, choćby i częściowo, może odpowiadać polityka UE, która otworzyła drzwi dla migrantów spoza Europy.

– No mogę sobie wyobrazić, że ilość osób, która zgłasza takie incydenty jest w ostatnich latach dużo, dużo większa. Po prostu – mówił Joński.

– Ale to pan upatruje ten wzrost w tym, że część osób, które zostały w ten sposób potraktowane, że zaczęły zgłaszać, że zostały zgwałcone, a wcześniej tego nie robiły? – dopytywała wyraźnie skonsternowana dziennikarka.

Rośnie liczba gwałtów w UE. Joński: Zmiana prawa, kary i edukacja

Polityk Koalicji Obywatelskiej potwierdził, że liczba gwałtów w zachodniej UE wzrosła ze względu na zmianę prawa oraz edukację kobiet. Jego zdaniem ofiary po prostu częściej informują policję o takich atakach.

– No niewątpliwie prawo przez ostatnie lata się mocno zmieniło. Również w Polsce, które daje pewną ochronę tym, którzy, między innymi wszczynanie z urzędu postępowań wobec osób, które takie rzeczy zrobiły i dokonały takich rzeczy. Więc niewątpliwie to prawo zmieniło się i dało większą szansę na wykrywalność tych, którzy dokonali takich rzeczy. Natomiast dobrze by było pewnie te badania dokładnie przejrzeć, bo diabeł pewnie nie tkwi w szczegółach, ale niewątpliwie prewencja, edukacja, ale jednocześnie również wysokie kary, no to jest oczywiście podstawa. My o tym też często mówimy i tutaj nie ma, to jest zero tolerancji takich osób, które takie rzeczy robią – przekonywał Joński.

