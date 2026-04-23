Brutalnie zgwałcił sześciolatkę. Kuriozalny wyrok dla Syryjczyka

Zwabił dziecko na słodycze

Do zdarzenia doszło 3 lipca 2025 roku. Jak ustalili śledczy, mężczyzna obserwował bawiące się na dworze dziecko, a następnie zwabił je do swojego mieszkania, oferując słodycze. Na miejscu dziewczynka została uwięziona i brutalnie wykorzystana seksualnie. W trakcie procesu oskarżony początkowo nie przyznawał się do winy. Twierdził, że nie doszło do gwałtu, a jego zachowanie ograniczyło się do „dotykania”. Przełom nastąpił po przesłuchaniu ofiary z wyłączeniem jawności. Wówczas 52-latek zmienił zeznania i przyznał się do zarzucanych czynów.

Śledztwo ujawniło również inne poważne naruszenia prawa. Podczas przeszukania mieszkania policja zabezpieczyła od 5,5 do 6 tys. plików zawierających materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci. Ustalono, że mężczyzna nie tylko je przechowywał, ale także rozpowszechniał za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Sąd uznał go winnym gwałtu, ciężkiego wykorzystywania seksualnego małoletniej oraz posiadania i dystrybucji pornografii dziecięcej. Wyrok został zaakceptowany przez obie strony i jest prawomocny.

Migranci zalewają Europę

Kilka dni temu wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak odniósł się do najnowszych danych opublikowanych przez Rockwool Foundation Berlin dotyczących skali imigracji do Unii Europejskiej. – W ciągu roku do UE przybywa ponad 2 miliony imigrantów. Połowa z nich trafia do Niemiec i Hiszpanii – wskazał polityk. Zwrócił przy tym uwagę na sposób definiowania migrantów w statystykach: – Realny odsetek imigrantów w Niemczech jest znacznie wyższy niż wskazuje raport – stwierdził.

W jego ocenie Europa Zachodnia stoi przed poważnymi zmianami społecznymi. – Albo szybko i zdecydowanie zaostrzymy naszą politykę imigracyjną, albo podzielimy ich los – stwierdził. Bosak opowiedział się także za ograniczeniem dostępu do rynku pracy dla cudzoziemców, argumentując, że leży to w interesie krajowych pracowników.

