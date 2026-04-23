"Porażające dane o imigracji". Bosak alarmuje

Wicemarszałek Sejmu zamieścił na swoim koncie na platformie X fragment raportu berlińskiej fundacji dotyczącego imigracji. Z dokumentu wyłania się porażający obraz skali przyjmowania cudzoziemców przez państwa Unii Europejskiej. W ciągu roku do UE przybywa ponad 2 miliony imigrantów. Połowa z nich trafia do Niemiec i Hiszpanii. Polska znajduje się w pierwszej piątce państw pod względem przyjmowania cudzoziemców. Jak stwierdził Bosak, nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ rząd Donalda Tuska kontynuuje pod tym względem politykę Zjednoczonej Prawicy.

"W Niemczech czy Szwecji imigranci stanowią już ponad 20 procent społeczeństwa" – pisze Bosak. "Ale uwaga: autorzy raportu jako imigranta definiują tylko osobę urodzoną poza obecnym krajem zamieszkania. Czyli osoba urodzona w Niemczech jest liczona jako «rdzenny Niemiec», nawet jeżeli nie mówi po niemiecku, wyznaje islam, mieszka w strefie no-go, pracuje dla imigranckiej mafii i nigdy o sobie samym by nie powiedziała «jestem Niemcem». Realny odsetek imigrantów w Niemczech jest więc znacznie wyższy niż wskazuje raport" – tłumaczy polityk Konfederacji.

Polityk skonstatował, że narody Europy Zachodniej w szybkim tempie zmierzają do stania się mniejszościami we własnych państwach.

"Albo szybko i zdecydowanie zaostrzymy naszą politykę imigracyjną, albo podzielimy ich los" – wskazał Bosak.

Bosak: Zamknąć rynek pracy dla imigrantów

W niedawnej rozmowie z Kanałem Zero Krzysztof Bosak podkreślił, że społeczeństwo, żeby działało prawidłowo, musi być spójne kulturowo i powinno selekcjonować zgodnie z interesem narodu, kto przyjeżdża do Polski oraz limitować liczbę migrantów.

– Dlatego, że w interesie pracodawców zawsze jest mieć jak najwięcej, jak najtańszych pracowników. A w interesie Polaków, którzy tutaj są, jest jednak, żeby rynek pracy był rynkiem. To znaczy, żeby na tym rynku była pewna ograniczoność zasobów i pewna konkurencja – wskazał.

