Gruzini deportowani z Polski. Wśród zarzutów kradzieże i pobicia

Cudzoziemcy, jak poinformowała w komunikacie SG, dopuścili się szeregu przestępstw na terenie kraju.

Kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu

Z danych przekazanych przez służby wynika, że wobec wszystkich wydano decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia. "Osiem osób posiada decyzje zobowiązujące do powrotu z uwagi na względy bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego" – poinformowano. Deportowani mieli na koncie m.in. kradzieże, inne przestępstwa przeciwko mieniu, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, a także spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Operacja została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule tzw. collecting return operation. Eskortę zapewnili funkcjonariusze służb gruzińskich, natomiast Frontex odpowiadał za koordynację oraz wsparcie logistyczne i finansowe całego przedsięwzięcia.

Rekord migrantów w UE i rosnące statystyki przestępczości

Tymczasem, jak wynika z opublikowanych kilka tygodni temu danych, w 2025 roku liczba osób urodzonych poza granicami Unii Europejskiej osiągnęła rekordowy poziom 64 mln, co stanowi około 14 proc. populacji Wspólnoty. Największe wzrosty odnotowano w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Włoszech, przy czym sama Hiszpania odpowiadała za jedną trzecią przyrostu w ostatnim roku. Na tle innych państw Polska pozostaje krajem o stosunkowo niskim odsetku migrantów – nie przekracza on 5 proc. populacji – choć liczba cudzoziemców sięga około miliona.

Jednocześnie niepokojąco przedstawiają się dane dotyczące przestępczości wśród obcokrajowców. W 2025 roku popełnili oni w Polsce 28 466 przestępstw, a liczba podejrzanych przekroczyła 17,5 tys. To więcej niż rok wcześniej. W statystykach wyróżniają się obywatele Gruzji – według danych policji w 2024 roku mieli oni dopuścić się 2 714 przestępstw. Służby wskazują także na ich udział w zorganizowanych działaniach, w tym w procederze przemytu migrantów przez Polskę do Niemiec.

Problemy dotyczą również legalności pobytu i pracy. Kontrole wykazują liczne naruszenia, m.in. wśród obywateli Kolumbii. W odpowiedzi rząd zapowiada zmiany w przepisach – rozważane jest ograniczenie możliwości podejmowania pracy w ramach ruchu bezwizowego dla obywateli wybranych państw, w tym Gruzji.

