Obajtek znów na celowniku. "Czekam na uchylenie immunitetu, bo źle przeszedłem przez pasy"

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej.

"W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przez Posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka dwóch przestępstw skarbowych" – przekazała Prokuratura Krajowa. Pociągnięcie eurodeputowanego do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody PE.

Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. W pierwszym przypadku chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne w czasie, gdy obecny europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości kierował koncernem. Druga sprawa dotyczyła blokowania dystrybucji na stacjach Orlenu numeru tygodnika "NIE" ze skandaliczną okładką z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, krucyfiksem oraz plastikową lalką. Uchylenie immunitetu europosła następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Obajtek o ruchu Żurka: Szukają pseudoafer

Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. Daniel Obajtek ironicznie skomentował wniosek Waldemara Żurka do europarlamentu. "Miało być pociąganie mnie do odpowiedzialności za współpracę z Saudyjczykami, za fuzję Orlenu z Lotosem, za małe reaktory atomowe. Sprawy te albo umarzają (jak w przypadku SMR-ów), albo kontynuują i się tym chwalą (jak w przypadku bezpieczeństwa dostaw). Szukają więc pseudoafer" – napisał.

twitter

"Co do świadczeń: wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych. Jeśli zaś chodzi o nieruchomość w gminie Choczewo: była oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej »Kresy RP« i nie ja ponosiłem koszty, nie było w związku z tym żadnego przysporzenia. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy" – dodał.

Czytaj też:

Pieniądze z Orlenu dla zagranicznych emerytów? Obajtek: Ruchy szaleńców