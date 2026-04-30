Pieniądze z Orlenu dla zagranicznych emerytów? Obajtek: Ruchy szaleńców
Udostępnij4 Skomentuj
Opinie

Pieniądze z Orlenu dla zagranicznych emerytów? Obajtek: Ruchy szaleńców

Dodano: 
Logo Orlenu / Daniel Obajtek
Logo Orlenu / Daniel Obajtek Źródło: PAP / Marcin Obara / Mateusz Marek
Daniel Obajtek ostrzega, że Orlen planuje wypłatę bardzo wysokich dywidend. Jego zdaniem środki te powinny zostać skierowane na dalszy rozwój koncernu.

Europoseł PiS Daniel Obajtek był gościem Krzysztofa Skowrońskiego w Radio Wnet. Rozmowa dotyczyła między innymi sytuacji na światowych rynkach paliwowych i bezpieczeństwa Polski w tej kwestii. Obajtek tłumaczył, że dzięki szerokiej dywersyfikacji i inwestycjom dokonanym za czasów, kiedy kierował Orlenem, Polsce nie zabraknie ropy i gazu, o ile rządowe sterowanie cenami tego nie spowoduje. Natomiast ogólnie w Europie będzie problem paliwowy z uwagi na tzw. zieloną politykę, ostrzegł.

Osiem miliardów dywidendy? Obajtek: Ruchy szaleńców

W sprawie zarządzania Orlenem eurodeputowany skrytykował rekomendację obecnych władz koncernu dotyczącą wysokości wypłacanych dywidend. – To są ruchy szaleńców – ocenił, wskazując, że olbrzymie pieniądze zostaną wypłacone, podczas gdy środki powinny być kierowane na inwestycje.

Jak podkreślił, z jednej strony jest to biznes, ale nie może mieć on tylko twarzy medialnej i twarzy szopki politycznej, bo przede wszystkim biznes Orlenu ma zabezpieczać Polskę energetycznie. – Widzę, że ci panowie rekomendują wypłatę dywidendy 8 miliardów, a w strategii i w polityce dywidendowej było 4 złote – taka była rozsądna strategia, 4 złote – powiedział Obajtek, dodając, że za jego czasów wypłacano między 2, a 3, 4 złote.

Część pieniędzy na emerytury Norwegów i Amerykanów

– W momencie, kiedy teraz chce się wypłacić z Orlenu 8 miliardów złotych, to znów jest robiony wielki teatr i wielka szopka. Bo z jednej strony akcje Orlenu polecą do góry, bo każdy, kto ma inwestować w banku, to w banku ma 2 albo 3 złote oprocentowanie, 3 proc. oprocentowania, a tu będzie miał prawie 8 proc. oprocentowania. W związku z tym to jest sztuczne zawyżanie kapitalizacji i wyprowadzenie ze spółki 8 miliardów złotych – powiedział.

Obajtek dodał, że 4 miliardy trafią do "schorowanego budżetu w Polsce", a część z drugich czterech miliardów pójdzie na emerytury Norwegów, czy Amerykanów. – Bo część akcji posiadają fundusze różnego rodzaju fundusze międzynarodowe. Więc no część tak naprawdę z łupienia Polaków pieniądze częściowo wyjdą do budżetu – ostrzegł.

Obajtek podkreślił, że strategia powinna być inna, mianowicie pieniądze te powinny zostać zainwestowane w przemysł rafineryjny, petrochemiczny w akwizycję i inwestycje. Jak zaznaczył, nie jest przeciwnikiem wypłacania dywidend, ale powinny być one rozsądne. – Bo jeżeli my zjemy roślinę, która urosła, to już druga nie urośnie – ostrzegł.

Czytaj też:
Źródło: Radio Wnet / DoRzeczy.pl
