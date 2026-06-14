Niemcy czy naziści

Przez kilkadziesiąt lat po 1945 r. nie było z tym żadnego kłopotu, tym bardziej że pojęcie „naziści” pojawiało się niezwykle rzadko i dotyczyło tylko funkcjonariuszy NSDAP. Od początku wiadomo bowiem było, że nie każdy Niemiec był nazistą, czyli członkiem partii, ale każdy nazista musiał być pełnoprawnym Niemcem z udowodnionym pochodzeniem rasowym.