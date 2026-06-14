Niemcy czy naziści

Nie wiadomo, kiedy i jak do polskiego obrotu prawnego zostało wprowadzone pojęcie „naziści” jako sprawców masowych zbrodni na Polakach, które systematycznie zastępuje Niemców.
Przez kilkadziesiąt lat po 1945 r. nie było z tym żadnego kłopotu, tym bardziej że pojęcie „naziści” pojawiało się niezwykle rzadko i dotyczyło tylko funkcjonariuszy NSDAP. Od początku wiadomo bowiem było, że nie każdy Niemiec był nazistą, czyli członkiem partii, ale każdy nazista musiał być pełnoprawnym Niemcem z udowodnionym pochodzeniem rasowym.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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