Podróże z flagą Mazowsza
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  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

Podróże z flagą Mazowsza

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Aparat, zdjęcie ilustracyjne
Aparat, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Michal Jarmoluk
Z PÓŁDYSTANSU Konkurs fotograficzny pod powyższym tytułem, którego piąta edycja właśnie startuje, niesie przesłanie edukacyjne i zachęca do turystyki.

Posiada dwie kategorie. "Kultura i architektura" obejmuje zabytki, miejskie przestrzenie, historyczne miejsca i budowlane detale. "Natura" dotyczy pejzaży, przyrody i geografii. Uczestnik – w tym zakresie brak ograniczeń – może uwiecznić w kadrze dowolny fragment ziemskiego globu. Warunek sine qua non jest wyłącznie jeden: w obiektywie musi widnieć także flaga Mazowsza.

Źródło: DoRzeczy.pl
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