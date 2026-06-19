Podróże z flagą Mazowsza

Z PÓŁDYSTANSU Konkurs fotograficzny pod powyższym tytułem, którego piąta edycja właśnie startuje, niesie przesłanie edukacyjne i zachęca do turystyki.
Posiada dwie kategorie. "Kultura i architektura" obejmuje zabytki, miejskie przestrzenie, historyczne miejsca i budowlane detale. "Natura" dotyczy pejzaży, przyrody i geografii. Uczestnik – w tym zakresie brak ograniczeń – może uwiecznić w kadrze dowolny fragment ziemskiego globu. Warunek sine qua non jest wyłącznie jeden: w obiektywie musi widnieć także flaga Mazowsza.
Źródło: DoRzeczy.pl
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