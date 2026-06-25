Merz: Jako Europejczycy stoimy ramię w ramię z Ukrainą

Na konferencji poświęconej tematowi przyszłej odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych przemawiali między innymi niemieccy Ursula von der Leyen (szefowa Komisji Europejskiej) i Friedrich Merz – tamtejszy kanclerz, który przyjechał do Gdańska z dużą delagacją.

Szef rządu w Berlinie powiedział, że "jako Europejczycy stoimy ramię w ramię z Ukrainą, aby bronić wolności na kontynencie. Jego zdaniem Europa czyni postępy w zakresie bezpieczeństwa, inwestycji, reform oraz poprawy sytuacji ludzi".

Merz mówił o rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę podczas minionej wyjątkowo mroźnej zimy. – Musimy już teraz zacząć przygotowywać Ukrainę na kolejną zimę – powiedział, apelując do Moskwy o zawarcie pokoju.

Merz: Wzmacnianie bezpieczeństwa Ukrainy oznacza wzmacnianie bezpieczeństwa Europy

– Odbudowa, inwestycje i zrównoważony rozwój są w dłuższej perspektywie możliwe tylko w bezpiecznym środowisku. Dlatego wsparcie militarne dla Ukrainy pozostaje silne, m.in. poprzez dostawy systemów obrony powietrznej chroniących ukraińskie miasta przed rosyjskimi atakami – powiedział Merz. Kanclerz zwrócił także uwagę na innowacje wynikające ze współpracy niemieckich i ukraińskich przedsiębiorstw zbrojeniowych. – Wzmacnianie bezpieczeństwa Ukrainy oznacza wzmacnianie bezpieczeństwa Europy – kontynuował.

Merz mówił również o ogłoszonym w 2025 roku Europejskim Funduszu Flagowym o wartości 220 mln euro, mającego wspierać prywatne inwestycje. Jak twierdził, w Gdańsku "przechodzimy do działania". – Chcemy zmobilizować liczne prywatne inwestycje w strategicznych sektorach ukraińskiej gospodarki – w infrastrukturze, energetyce, przemyśle i logistyce – powiedział. Jak przekonywa, dla inwestycji tych konieczne jest zaufanie, które opiera się na silnych instytucjach. Wobec tego – twierdził – istotna pozostaje dalsza walka z korupcją i wzmacnianie pewności prawa.

Merz wychwalał także powołany przed dwoma laty podczas konferencji w Berlinie międzynarodowy sojusz na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego Ukraińców "Skills Alliance for Ukraine". Inicjatywa "zmobilizowała" dotychczas 1,2 mld euro. Pokazuje to – jak mówił kanclerz – że odbudowa nie oznacza jedynie odtwarzania zniszczonej infrastruktury, lecz także inwestowanie w ludzi, którzy będą kształtować przyszłość Ukrainy.

Ukraine Recovery Conference w Gdańsku

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy rozpoczęła się w czwartek i potrwa do jutra. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina. Ukrainę reprezentuje premier kraju Julia Swyrydenko wraz z delegacją.

Na spotkaniu są przywódcy państw, polityków, przedstawicieli biznesu. Organizatorzy planują podpisanie kilkudziesięciu – a może nawet około stu – różnego rodzaju umów.

Wydarzenie koncentruje się wokół pięciu zasadniczych wymiarów tematycznych, ze szczególnym naciskiem na sektory energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki oraz bezpieczeństwa i obronności. Chodzi o przygotowywanie ram finansowych oraz gospodarczych dla zaangażowania zachodniego i polskiego biznesu w naprawianie zniszczeń wojny zastępczej, jaka odbywa się obecnie na Ukrainie