Pępek żąda podziękowań

Lekarz Emil Jędrzejewski wyrzucony ze Szpitala Południowego w Warszawie powiedział, jak miały wyglądać praktyki w placówce, którą zdawał się zarządzać 28-letni Dawidek z Koalicji Obywatelskiej. Stop. Niestety, mówił wprost, że dochodziło do przypadków śmierci pacjentów z powodu zaniedbań i błędów niedoświadczonego, partyjnego medyka, który ze szpitala miał zrobić lecznicę dla KO. Stop.