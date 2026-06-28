Czterdzieści skarbów

DO ZOBACZENIA 10 maja 1986 r. otwarto wystawę „Reymont – Ziemia obiecana – Wajda” i tak rozpoczęła się historia Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Po czterech dekadach muzeum świętuje swój jubileusz okolicznościową ekspozycją „40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii”.