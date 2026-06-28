Czterdzieści skarbów

DO ZOBACZENIA 10 maja 1986 r. otwarto wystawę „Reymont – Ziemia obiecana – Wajda” i tak rozpoczęła się historia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
Po czterech dekadach muzeum świętuje swój jubileusz okolicznościową ekspozycją „40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii”.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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