Czterdzieści skarbów
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Opinie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Czterdzieści skarbów

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Łódź
Łódź Źródło: NAC
DO ZOBACZENIA 10 maja 1986 r. otwarto wystawę „Reymont – Ziemia obiecana – Wajda” i tak rozpoczęła się historia Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Po czterech dekadach muzeum świętuje swój jubileusz okolicznościową ekspozycją „40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii”.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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