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Sąd nad hetmanem

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Jacek Komuda
Jacek Komuda Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
POCZET POLSKICH WODZÓW Hieronim Augustyn Lubomirski był hetmanem, który wprowadził wojsko koronne w okres upadku Rzeczypospolitej.

Historycy do dziś spierają się, jaki miał udział w osłabieniu państwa i jego systemu polityczno- -wojskowego. Na pewno mniejszy niż Kazimierz Jan Sapieha na Litwie, który wykorzystywał wojsko litewskie w prywatnych rozgrywkach do terroryzowania obywateli i sprawił, że na początku XVIII w. nie nadawało się już do żadnych działań wojennych.

Lubomirski zachowywał się podobnie, chociaż początki jego kariery były chwalebne i awanturnicze. Urodzony w 1647 r. jako syn Jerzego Sebastiana, późniejszego hetmana, który rozpętał wojnę domową w Rzeczypospolitej, przeznaczony był do stanu duchownego. W roku 1663 został wysłany do Włoch, gdzie zapisał się na uniwersytet w Padwie. Jednak chęć przeżycia przygód skłoniła go do wstąpienia do zakonu joannitów; ślubował poświęcić życie walce z Turkami.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Jacek Komuda
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