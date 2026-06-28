Imponowanie cierpliwością

Z INNEJ PERSPEKTYWY Bazylika Sagrada Família została oficjalnie otwarta po ponad 140 latach od rozpoczęcia jej budowy.
Sama ceremonia otwarcia, uświetniona obecnością papieża Leona XIV, stanowiła spektakl wręcz imponujący. I właśnie słowo „imponujący” najlepiej oddaje to, z czym kojarzy się ów hiszpański kościół.
Nie kojarzy się bowiem z pięknem – przynajmniej nie fanom gotyku i klasycznego piękna, do których się zaliczam. Nie rozumiem tych wszystkich udziwnień, uważam wręcz, że są po prostu brzydkie i mają za zadanie obrzydzić to, co do tej pory pojmowaliśmy jako gotyckie piękno. Budowla ta kojarzy mi się z dość turpistyczną animacją Tomasza Bagińskiego, gdyż tak jak jego film pewne partie Sagrady Famílii przypominają raczej organizm, kość, narośl czy jakąś fantastyczną skamielinę.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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