Miller zszokowany słowami Komorowskiego. "Teraz rozumiem, dlaczego pan przegrał tak błyskotliwie wybory"

Komorowski stwierdził w programie Polsat News, że reforma służby zdrowia została 25 lat temu zablokowana przez rząd Leszka Millera, czego konsekwencje są odczuwane do dzisiaj. Były prezydent ocenił ponadto, że polityczny wymiar afery w Szpitalu Południowym przesłania faktyczną sytuację w placówce. Jego zdaniem znacznej części opinii publicznej w ogóle nie zależy na rozwiązaniu sprawy, a chcą tylko dymisji polityków KO.

Komorowski ocenił, że obecnie trwa "polowanie na Donalda Tuska", który nie mógł wiedzieć, że jego podwładni korzystają ze specjalnego traktowania w szpitalu kontrolowanym przez polityka KO. – Jestem ciekaw, czy pan premier Miller kontrolował swoich ministrów, swoich członków klubu – wbił szpilę obecnemu w programie byłemu premierowi.

Następnie wprost zaatakował Millera. – Nie tylko zablokował pan, ale zniszczył reformę rządu Jerzego Buzka

. Pan ją zniszczył i do dzisiaj nikt więcej się nie odważył w związku z tym podjąć wyzwania pod tytułem reforma, bo to jest zawsze politycznie trudne – stwierdził.

Miller: Tu chodzi o ludzkie życie

Do tych zarzutów odniósł się sam były premier. – Jestem zdumiony, że pan prezydent Komorowski trywializuje w ten sposób tą sprawę, bo tu chodzi o życie ludzkie. Tu chodzi o to, czy potwierdzą się fakty, że wskutek błędów medycznych w tym szpitalu umierali ludzie. Być może dla pana to jest takie tam pstryk i wszystko. Dla mnie nie – podkreślił.

– Uważam, że jeżeli ludzie zaczynają umierać, to osoby, którym podatnicy płacą pieniądze, by się tym zajmowały, powinny nas informować, dlaczego ludzie umierają. Dlaczego ludzie w szpitalach nie mają odpowiednich kwalifikacji. Ale rozumiem, że to są dla pana sprawy drugorzędne. No to teraz rozumiem, dlaczego pan przegrał tak błyskotliwie wybory na prezydenta nie tak dawno temu – stwierdził Miller.

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