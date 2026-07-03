Moda na Zapolską

Marek Kalita zmierzył się z dramatem „Ich czworo” i wyszedł z tej próby zwycięsko. Chociaż „Tragedia ludzi głupich”, jak brzmi podtytuł dramatu, powstała 121 lat temu ludzkie motywacje i zachowania zmieniły się nieznacznie. Ciągle również obcujemy z podobnymi problemami.

Przedstawienie Teatru Komedia utrwaliłem w pamięci przede wszystkim plastycznie. Co jest zasługą wpadających w oczy kostiumów i takiejż scenografii, wyeksponowanych subtelnym oświetleniem, uzupełnionych oryginalnymi projekcjami multimedialnymi oraz elementami iluzjonistycznymi (sic!).