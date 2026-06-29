Starmer zainteresowany stanowiskiem szefa NATO

"The Observer" wskazuje, że były brytyjski premier jest zainteresowany stanowiskiem szefa NATO. Gazeta przypomniała, że kadencja obecnego sekretarza generalnego Marka Rutte'go wygasa za dwa lata.

Starmer będzie potrzebował "stabilnego wsparcia ze strony rządu”, aby mieć jakiekolwiek szanse na objęcie nowego stanowiska.

Dziennikarze zauważają, że brytyjski polityk wpisuje się w trend wyboru przywódców NATO w ostatnich latach, w którym sojusz często mianuje byłych premierów europejskich na stanowisko Sekretarza Generalnego. Przed Rutte stanowisko to piastował były premier Norwegii Jens Stoltenberg.

Wybór Sekretarza Generalnego NATO odbywa się w drodze konsensusu wśród 32 państw członkowskich, więc każdy kandydat musi uzyskać szerokie poparcie sojuszników.

Rezygnacja premiera

Podczas poniedziałkowego wystąpienia na Downing Street Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Funkcję tę pełnił od 7 lipca 2024 r. W wyborach do Izby Gmin jego Partia Pracy zdobyła 412 mandatów, co dało jej pewną większość. Wynik wyborów z 2024 r. oznaczał prawdziwą rewolucję, bowiem od 2010 r. Wielką Brytanią rządzili konserwatyści.

Starmer zdradził w poniedziałek (22 czerwca) rano, że rozmawiał już z królem Karolem III i poinformował go o swojej decyzji. Przekazał również, że zwrócił się do komitetu wykonawczego Partii Pracy o opracowanie harmonogramu wyborów nowego przewodniczącego ugrupowania, który jednocześnie zostanie premierem. Podkreślił, że ten proces powinien się zakończyć pod koniec wakacji. Do tego czasu Starmer pozostanie na czele brytyjskiego rządu.



Keir Starmer urodził się w 1962 r. w Londynie. Lider Partii Pracy często podkreśla swoje robotnicze pochodzenie – jego ojciec był ślusarzem, a matka pracowała jako pielęgniarka. Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.



Czytaj też:

Zamieszki w Belfaście po szokującej zbrodni imigranta. Starmer oskarża protestujących