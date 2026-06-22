Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier ogłosił decyzję

Podczas poniedziałkowego wystąpienia na Downing Street Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Funkcję tę pełnił od 7 lipca 2024 r. W wyborach do Izby Gmin jego Partia Pracy zdobyła 412 mandatów, co dało jej pewną większość. Wynik wyborów z 2024 r. oznaczał prawdziwą rewolucję, bowiem od 2010 r. Wielką Brytanią rządzili konserwatyści.

Starmer zdradził w poniedziałek (22 czerwca) rano, że rozmawiał już z królem Karolem III i poinformował go o swojej decyzji. Przekazał również, że zwrócił się do komitetu wykonawczego Partii Pracy o opracowanie harmonogramu wyborów nowego przewodniczącego ugrupowania, który jednocześnie zostanie premierem. Podkreślił, że ten proces powinien się zakończyć pod koniec wakacji. Do tego czasu Starmer pozostanie na czele brytyjskiego rządu.

Keir Starmer urodził się w 1962 r. w Londynie. Lider Partii Pracy często podkreśla swoje robotnicze pochodzenie – jego ojciec był ślusarzem, a matka pracowała jako pielęgniarka. Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Według agencji Reutera, głównym faworytem do zastąpienia Starmera jest były już burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham, który 18 czerwca wywalczył mandat w wyborach uzupełniających do Izby Gmin w okręgu Makerfield w północno-wschodniej Anglii, pokonując Nigela Farage'a.

Notowania Starmera dramatycznie spadły

Brytyjscy komentatorzy zwracają uwagę, że pozycja Starmera słabła od miesięcy. Ponad 100 posłów Partii Pracy (około jednej czwartej wszystkich przedstawicieli tego ugrupowania w Izbie Gmin) publicznie oświadczyło, że chcą rezygnacji premiera lub podania harmonogramu jego odejścia.

Członkowie Partii Pracy wskazywali na utratę zaufania do szefa rządu i wiary w jego przywództwo. Rząd opuścili m.in. minister zdrowia Wes Streeting oraz minister obrony narodowej John Healey.

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