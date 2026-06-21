Wielka Brytania znów w UE? Obywatele zabrali głos

Jak wskazuje raport Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR), aż 66 proc. obywateli z 13 państw europejskich popiera ponowne przystąpienie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

Warto zwrócić uwagę, że taki pogląd wyrażają nie tylko wyborcy umiarkowani, ponieważ powrotu Londynu do Unii chce aż 71 proc. zwolenników tzw. skrajnej prawicy w Polsce oraz 58 proc. w Niemczech oraz we Francji.

Sondaż wskazuje, że podobny pogląd wyrażają sami Brytyjczycy. Według badania aż 66 proc. respondentów uważa, że brexit miał negatywny wpływ na koszty życia, 65 proc. dostrzega jego szkodliwość dla gospodarki, zaś 57 proc. zwraca uwagę na pogorszenie perspektyw dla młodych ludzi oraz problemy związane z imigracją po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

Brexit był błędem? Wymowne wyniki kolejnego sondażu

Z kolei z badania YouGov wynika, że 58 proc. Brytyjczyków uważa dziś Brexit za błąd. Tylko 29 proc. deklaruje, że ponownie zagłosowałoby za wyjściem z UE. Podobne wnioski przyniósł kwietniowy sondaż dla "The Guardian". Pełny powrót do Unii popiera 53 proc. ankietowanych. Wśród wyborców Partii Pracy jest to 83 proc., Liberalnych Demokratów 84 proc., a Partii Zielonych 82 proc. Nawet wśród wyborców Partii Konserwatywnej za powrotem do UE opowiada się 39 proc. badanych.

Jak zauważa "Rzeczpospolita", nie spełniły się najważniejsze obietnice zwolenników Brexitu. Wielka Brytania nie przyspieszyła gospodarczo, a według części prognoz pod koniec dekady dochód na mieszkańca, liczony według siły nabywczej, może być niższy niż w Polsce. Nie doszło też do ograniczenia migracji. Spadł wprawdzie napływ obywateli państw UE, ale wzrosła imigracja z krajów spoza Europy. Z danych brytyjskiego MSW wynika, że obecnie trzy razy więcej Polaków wyjeżdża z Wielkiej Brytanii, niż się do niej przeprowadza.

Na zmianę nastrojów wpływa także sytuacja międzynarodowa. Dziennik "The Economist" zwraca uwagę, od czasu referendum z 2016 r. zmieniły się warunki, w których funkcjonuje brytyjska gospodarka. Coraz większe znaczenie mają bariery handlowe i protekcjonizm, a Stany Zjednoczone nie są już postrzegane jako tak pewny partner gospodarczy i militarny jak dekadę temu. W tle pozostaje również zagrożenie ze strony Rosji.

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