Gangi muzułmańskich gwałcicieli. "Działały za zgodą władz"

We wtorek (16 czerwca) opublikowano wstrząsający, liczący 219 stron raport, który powstał dzięki publicznej zbiórce, w której około 20 tys. osób wpłaciło ponad 600 tys. funtów. Inicjatorem był brytyjski poseł i lider ugrupowania Restore Britain Rupert Lowe wraz z grupą Rape Gang Inquiry.

Raport opisuje mechanizm działania sprawców. Ofiarami były nieletnie dziewczynki, już od wieku 11-12 lat, głównie białe, z rodzin robotniczych i chrześcijańskich. Były wabione prezentami, alkoholem i narkotykami, następnie porywane, przewożone między miejscowościami, gwałcone zbiorowo, torturowane i szantażowane nagraniami, a nawet zmuszane do zachodzenia w ciążę, konwersji na islam oraz zawierania religijnych małżeństw – relacjonował portal gbnews.com.

Sprawcami w przeważającej większości byli muzułmanie pochodzenia pakistańskiego. Pojawiali się również mężczyźni wywodzący się ze społeczności somalijskich, irańskich, syryjskich i tureckich. Niektóre dziewczynki miały być wywożone na Bliski Wschód i do Pakistanu.

250 tys. ofiar gwałtów

Od lat 50. XX wieku ofiarami zorganizowanych gangów gwałcicieli mogło paść co najmniej 250 tys. dziewcząt. Liczba ta została oszacowana m.in. na podstawie danych z wielu lokalnych śledztw prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu sugerują, że gangi "działały za aktywną lub bierną zgodą władz publicznych". Policja, służby socjalne i szkoły miały wielokrotnie ignorować sygnały. Urzędnicy obawiali się podejmowania działań, które mogłyby zostać uznane za rasistowskie i uderzać w społeczności imigranckie.

Autorzy raportu wzywają również do przeprowadzenia gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości, przekonując, że obecne wytyczne dotyczące wydawania wyroków są "groteskowo niewystarczające" w przypadku zorganizowanego gwałtu na dzieciach. Ostrzegają także inne kraje, w tym Polskę, przed polityką masowej migracji i unijnym paktem migracyjnym, który może sprowadzić podobne zagrożenia na europejskie społeczeństwa.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ani inni wysocy urzędnicy nie odnieśli się dotychczas do ustaleń raportu.

Czytaj też:

Wielka Brytania: Gang Afgańczyków oskarżony o brutalny gwałt na nieletniej