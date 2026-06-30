Nowe fakty ws. Kacprzyka. Zwrócił kolejne pieniądze

Dawid Kacprzyk znalazł się w centrum zainteresowania mediów po doniesieniach dotyczących jego działalności w Szpitalu Południowym. Według ujawnionych informacji w 2025 r. miał osiągnąć ponad 1,6 mln zł przychodu z działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług medycznych. W dokumentach wykazano także niemal 4 tys. godzin pracy w placówce.

Kacprzyk pracował w Szpitalu Bródnowskim

Podczas piątkowej nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego przedstawiono nowe informacje dotyczące zatrudnienia Kacprzyka w Szpitalu Bródnowskim. Młody lekarz znalazł się w zespole warszawskiej placówki w wyniku pilnego naboru. Wraz z nim zostało zatrudnionych kilku innych lekarzy.

Do obowiązków Kacprzyka należało zastępowanie koordynatora SOR, układanie grafików oraz odpowiedzialność za obsadę lekarską Lekarz, co oczywiste, pełnił również dyżury. Co ciekawe, stawka jaką otrzymał była wyższa o 50 zł od stawek pozostałych lekarzy. Oprócz tego miał otrzymywać ryczałt 25 tys. zł za obowiązki koordynatora.

Jak podała stacja TVN24, choć umowa Kacprzyka ze szpitalem obowiązywała do 30 czerwca tego roku, to została rozwiązana 11 dnia tego miesiąca. Lekarz wystawił faktury korygujące na 108,6 tys. zł i przelał na konto placówki ok. 80 tys. zł. Szpital zdecydował o wszczęciu kontroli umów, jakie Kacprzyk zawarł z placówką.

Przypomnijmy, że po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym Kacprzyk skorygował część faktur i zwrócił szpitalowi 500 tys. zł, jednak placówka odesłała środki, wskazując na brak podstaw prawnych do ich zatrzymania.

Władze Warszawy przeprowadziły audyt w Szpitalu Południowym, odwołano również zarząd i radę nadzorczą placówki. Sprawą zajmują się prokuratura oraz organy kontrolne.

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