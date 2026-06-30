"Zbrodniarze są w każdej armii świata"

Ołeksij Harań jest jednym z najbardziej poważanych i najczęściej cytowanych komentatorów w ukraińskiej polityce. Jest politologiem z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, a także doradcą naukowym Fundacji Inicjatywy Demokratyczne. Jak na komentatora politycznego znad Dniepru, głosi stosunkowo wyważone poglądy. Również w sprawie zaostrzającego się sporu Kijowa z Warszawą.

Na łamach portalu NV.ua prof. Harań wypowiedział się na temat sporu wokół „bohaterów UPA”, w szczególności komentując najnowszą odsłonę tego konfliktu pamięci, czyli – kwestię ustanowienia panteonu ukraińskich bohaterów.