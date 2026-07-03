Korwin-Mikke: Wolność jest czołową wartością

Ja jestem z ugrupowania, które wolność stawia ponad wszystko. Może nie ponad wszystko, bo są jeszcze rzeczy być może bardziej święte niż wolność, ale w każdym razie wolność jest czołową wartością, jeśli idzie o gospodarkę.

Co to oznacza? To oznacza, że każdy człowiek ma prawo kupić, sprzedać i wyprodukować wszystko, co nie jest zakazane przez prawo, a zakazane powinno być możliwie jak najmniej rzeczy. Bo jeżeli zakazujemy produkcji czegoś, co się sprzedaje, to znaczy, że ktoś chce to kupić. Z tego wynika, że potrzeba tego człowieka, który chce kupić, jeżeli zakażemy produkcji, nie będzie zaspokojona. Tylko wtedy, gdy są to potrzeby szkodliwe dla społeczeństwa, możemy czegoś zakazywać.