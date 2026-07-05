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  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Samorodek

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Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu
Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu Źródło: Wikimedia Commons / Ed89, CC 3.0
DO ZOBACZENIA Łemkowski samouk przez większość życia borykał się z drastycznym ubóstwem, a bywalcy krynickich deptaków traktowali go najczęściej z pobłażaniem – jako lokalnego dziwaka.

Dziś Nikifor, czyli Epifaniusz Drowniak, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy naiwnych (prymitywistów) na świecie.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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