DO ZOBACZENIA Łemkowski samouk przez większość życia borykał się z drastycznym ubóstwem, a bywalcy krynickich deptaków traktowali go najczęściej z pobłażaniem – jako lokalnego dziwaka.
Dziś Nikifor, czyli Epifaniusz Drowniak, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy naiwnych (prymitywistów) na świecie.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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