DO ZOBACZENIA Łemkowski samouk przez większość życia borykał się z drastycznym ubóstwem, a bywalcy krynickich deptaków traktowali go najczęściej z pobłażaniem – jako lokalnego dziwaka.

Dziś Nikifor, czyli Epifaniusz Drowniak, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy naiwnych (prymitywistów) na świecie.