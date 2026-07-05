Samsung The Premiere 5

Kompaktowe wymiary, minimalistyczny design, system smart TV, możliwość zasilania z powerbanka oraz rewelacyjna opcja przekształcenia np. podłogi lub stołu w ekran dotykowy – to najważniejsze zalety inteligentnego projektora krótkiego rzutu marki Samsung.
Z daleka wygląda dość niepozornie. Kompaktowa biała bryła, przypominająca mobilny głośnik, powinna pasować do wystroju większości pomieszczeń. To jednak jedno z nielicznych urządzeń w ciągu ostatnich tygodni, które dało mi poczucie teleportacji w technologiczną przyszłość.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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