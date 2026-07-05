Sałatka jak obiad

Otóż w 1924 r. pochodzący z Baveno w północnych Włoszech Caesar Cardini w swojej restauracji Tijuana w Meksyku zaskoczony został ogromną liczbą gości. Aby sprostać ich oczekiwaniom, postanowił przyrządzić sałatkę z tego, co miał pod ręką. W kuchni były lodowa sałata, grzanki nasączone oliwą z czosnkiem – typowe dla kuchni sycylijskiej – i oczywiście jajko.