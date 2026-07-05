Sałatka jak obiad

SIOSTRY GOTUJĄ 4 lipca przypada rocznica wynalezienia jednego z najbardziej znanych i wyrazistych smaków, który doskonale pasuje do rozgrzanego słońcem lata.
Otóż w 1924 r. pochodzący z Baveno w północnych Włoszech Caesar Cardini w swojej restauracji Tijuana w Meksyku zaskoczony został ogromną liczbą gości. Aby sprostać ich oczekiwaniom, postanowił przyrządzić sałatkę z tego, co miał pod ręką. W kuchni były lodowa sałata, grzanki nasączone oliwą z czosnkiem – typowe dla kuchni sycylijskiej – i oczywiście jajko.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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