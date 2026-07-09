Czy "niemądrzy" nie będzie brzmiało za słabo? Zbyt łagodnie?

A zacząłem się nad tym zastanawiać, gdy przeczytałem, że wzięty lekarz i zarazem ważny senator PiS Stanisław Karczewski zgodziłby się zostać twarzą projektu prowadzącego do uniemożliwienia lekarzom łączenia pracy w państwowych i prywatnych szpitalach oraz przychodniach i świadczenia usług na ich rzecz oraz konieczności dokonania przez nich wyboru, z którym rodzajem placówek ochrony zdrowia chcą być związani. I że PiS pracuje nad projektem programu takiego oddzielenia systemów państwowego i prywatnego ochrony zdrowia.