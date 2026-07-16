Czy lekarze są "z innej gliny"?

SIŁĄ RZECZY II „Jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami” – warto zapamiętać te słowa.
A warto je zapamiętać, albowiem wypowiedział je, a raczej napisał (i opublikował w zamkniętej grupie na X, ale stamtąd na szczęście dla dobra nas, pacjentów, „wyciekły”) nie byle kto, bo sam prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, czyli ktoś na kształt „szefa szefów wszystkich lekarzy” w Polsce.
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