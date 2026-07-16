Czy lekarze są "z innej gliny"?

A warto je zapamiętać, albowiem wypowiedział je, a raczej napisał (i opublikował w zamkniętej grupie na X, ale stamtąd na szczęście dla dobra nas, pacjentów, „wyciekły”) nie byle kto, bo sam prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, czyli ktoś na kształt „szefa szefów wszystkich lekarzy” w Polsce.