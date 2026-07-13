Kotula "zszokowana" słowami, które padły na Jasnej Górze. Chce przeprosin

W niedzielę (12 lipca) podczas kazania na Jasnej Górze bp Wiesław Szlachetka skrytykował stosowanie metody in vitro i zachęcał do korzystania z naprotechnologii lub adopcji. Z kolei dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk mówił, że "in vitro to zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło".

Kotula: To jest ewangelia pogardy i nienawiści do drugiego człowieka

Wypowiedzi duchownych skrytykowała minister ds. równości Katarzyna Kotula. – Jestem zszokowana słowami, które płyną z Jasnej Góry. Zastanawiam się tak naprawdę, co dzisiaj Kościół katolicki mówi do swoich wiernych – stwierdziła w TVN24.

– Gdybym miała to podsumować jednym zdaniem, to powiedziałabym ostro, że to jest ewangelia pogardy i nienawiści do drugiego człowieka. To jest w absolutnej sprzeczności ze wszystkim, co jest fundamentem chrześcijaństwa, co jest fundamentem wiary katolickiej – przekonywała.

Kotula argumentowała, że dla wielu par in vitro jest jedyną możliwością posiadania potomstwa. – Ale dzisiaj księża katoliccy mówią tym parom, że dziecko, które mają dzięki procedurze in vitro, jest efektem morderstwa. To jest absurd. Mam nadzieję, że ktoś w Kościele katolickim się opamięta i po prostu przeprosi za te słowa – powiedziała.

Refundacja in vitro przywrócona przez rząd Tuska

Premier Donald Tusk przekazał na początku czerwca, że dzięki procedurze in vitro urodziło się 15 tys. dzieci. Refundacja programu została przywrócona 1 czerwca 2024 r. przez koalicyjny rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Program Ministerstwa Zdrowia powstał na mocy uchwalonej pod koniec 2023 r. ustawy przewidującej, że rocznie na refundację in vitro państwo przeznaczać będzie co najmniej 500 mln zł. Program ma funkcjonować do końca 2028 r. i kosztować łącznie 2,5 mld zł.

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