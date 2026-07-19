Polityka przymusowej przyjaźni
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Polityka przymusowej przyjaźni

Dodano: 
Flagi
Flagi Źródło: PAP / Darek Delmanowicz / X, piotr von pritzwald
Po incydencie w autobusie w Bielsku-Białej politycy Koalicji Obywatelskiej powielali jeden przekaz, powtarzany na zasadzie kopiuj-wklej w ich wpisach w mediach społecznościowych

„Ten bydlak, który słownie zaatakował ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, nie zaczął pierwszy. Dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, a teraz na sztandary wziął Czarnek i Morawiecki. Takiej Polski chce ta koalicja nienawiści”. To klasyczne nakręcanie emocji. Zamiast dawać się wkręcić, spójrzmy na tę sytuację na chłodno, aby pojąć, kto zawinił i kto zbija na tym interes

Co wiemy? Wciąż nie tak wiele. Nie trzeba być przecież specjalnie obeznanym w internetowych praktykach, aby zrozumieć, że wstawiony przez ukraińskie dziewczyny filmik nie pokazywał całej sytuacji, a do innych materiałów dostępu nie mamy i mieć nie będziemy, co jasno oświadczył już bielski zakład autobusowy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także