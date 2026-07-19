Polityka przymusowej przyjaźni

„Ten bydlak, który słownie zaatakował ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, nie zaczął pierwszy. Dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, a teraz na sztandary wziął Czarnek i Morawiecki. Takiej Polski chce ta koalicja nienawiści”. To klasyczne nakręcanie emocji. Zamiast dawać się wkręcić, spójrzmy na tę sytuację na chłodno, aby pojąć, kto zawinił i kto zbija na tym interes

Co wiemy? Wciąż nie tak wiele. Nie trzeba być przecież specjalnie obeznanym w internetowych praktykach, aby zrozumieć, że wstawiony przez ukraińskie dziewczyny filmik nie pokazywał całej sytuacji, a do innych materiałów dostępu nie mamy i mieć nie będziemy, co jasno oświadczył już bielski zakład autobusowy.