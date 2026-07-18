Domykanie systemu!
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Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Domykanie systemu!

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Premier Donald Tusk i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Premier Donald Tusk i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda Źródło: KPRM
#WARTO W czasie gdy przez Polskę przewala się fala doniesień o zuchwałych nadużyciach w szpitalach, o nieuczciwych lekarzach i ich przełożonych wyłudzających z systemu gigantyczne sumy, rząd postanowił wzmocnić ochronę praw pacjentów. Wygląda to logicznie.

Można by pomyśleć – wreszcie! Wobec takiej skali nieuczciwości, pokazującej pośrednio cynizm i bezduszność niektórych lekarzy, w sytuacji kryzysu zaufania do medyków, troska o ochronę pacjentów jawi się jako coś oczywistego. Niestety, nie mam dobrych wiadomości.

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