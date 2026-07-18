Jastrzębowski niepotrzebny!

ĆWIERKOT No dobra, przyznam się. Stop. Czasem próbuję tu państwa mimo wszystko nieco rozbawić, rozśmieszyć, zderzyć fakty, wydarzenia, wypowiedzi i opinie w taki sposób, żeby wywołać na państwa twarzach uśmiech w tych mało ciekawych czasach. Stop.
Ale kiedy słyszę, że premier naszego rządu Donald Tusk mówi serio i publicznie, że on zbuduje statek kosmiczny, a jak wiemy, potrafi obierać ziemniaki, to przecież ja przestaję być potrzebny! Stop. No luuudzie. Jak żyć i z czego?
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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