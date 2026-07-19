Golenie osobozwierząt do zera? Potrzebne salony dla osób owczych

MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW Kochani, widzieliśmy ostatnio w Internecie, iż gdzieś na Podhalu odbyły się zawody w strzyżeniu owiec na czas.
Zanim zdążyliśmy w ogóle się zastanowić, co należy o tym myśleć, weszliśmy w sekcję komentarzy i zderzyliśmy się z empatyczną stroną Julek z pokolenia Z, które nie dość, iż załamywały ręce nad faktem golenia owiec na czas, to jeszcze nawoływały do tego, iżby ogolić górali, którzy brali udział w zawodach, aby zobaczyli, czy to jest takie fajne być golonym na czas i w miejscu publicznym.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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