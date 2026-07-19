Mistyfikacje

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2023 Odznaka PPS
2023 Odznaka PPS Źródło: Wikimedia Commons / Jacek Halicki / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Historia potrzebna jest rządzącym do legitymizacji ich władzy i tworzenia nowej tożsamości. Na naszym podwórku warto wspomnieć to, co działo się po 1944 r., gdy komuniści z nadania Stalina objęli władzę. Tu nie wystarczało oszustwo dotyczące wojennych dziejów tzw. Polskiej Partii Robotniczej i jej zbrojnych bojówek: Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Do podparcia nowej władzy potrzebni byli zatem odpowiednio liczni sojusznicy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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