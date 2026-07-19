Mistyfikacje

Historia potrzebna jest rządzącym do legitymizacji ich władzy i tworzenia nowej tożsamości. Na naszym podwórku warto wspomnieć to, co działo się po 1944 r., gdy komuniści z nadania Stalina objęli władzę. Tu nie wystarczało oszustwo dotyczące wojennych dziejów tzw. Polskiej Partii Robotniczej i jej zbrojnych bojówek: Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Do podparcia nowej władzy potrzebni byli zatem odpowiednio liczni sojusznicy.