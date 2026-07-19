Lokalizator Mova Supetrack Pro

Testowane urządzenie przeznaczone jest dla psów i kotów ważących od 3,5 kg. Niewielki i lekki sprzęt (waży zaledwie 36,4 g, a jego wymiary to 52 × 36 × 22 mm) sprawia wrażenie solidnie wykonanego. Jest też odporny na pył i wodę (klasa IP67).