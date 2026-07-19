Symbol regionu

Siostry gotują Kuchnia wakacyjna powinna być szybka, lekka i orzeźwiająca, pełna świeżych warzyw i sezonowych owoców. Powinna być prosta, bo przecież w prostocie siła. Latem gotujemy tak, aby nie spędzać w kuchni zbyt dużo czasu.
Wykorzystujemy to, co daje nam natura, dodając jedynie odrobinę smaku. Oliwa z oliwek i świeże ryby, zielone sałaty, świeże warzywa: fasolka, cukinia, pomidory, papryka, ogórki, chude mięso lub sery w zupełności wystarczają. Można je podawać na ciepło lub na zimno. My najbardziej lubimy kuchnię śródziemnomorską, która według lekarzy i dietetyków jest optymalna dla naszego zdrowia i długowieczności. A to m.in. za sprawą wysokopolifenolowej oliwy z oliwek, która w kuchni śródziemnomorskiej jest szeroko stosowana, stanowi nie tylko dodatek do potraw, lecz także jest symbolem kultury tamtego regionu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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